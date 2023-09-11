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Михаил Котюков лидирует в голосовании на пост губернатора Красноярского края. Такие данные приводит онлайн-табло ЦИК России. Есть также итоги по голосованию в горсовет и довыборам в Госдуму и Законодательное Собрания. Рассказываем про итоги выборов в Красноярском крае на утро 11 сентября 2023.

Итоги голосования на выборах губернатора Красноярского края 2023

По данным онлайн табло ЦИК на утро 11 сентября в нашем регионе обработали 99,76% бюллетеней. Итоги голосования выглядят так:

- Михаил Котюков, Единая Россия, число голосов и процент - 511979, 70,21%;

- Александр Глисков, ЛДПР, число голосов и процент - 82530, 11,32%;

- Ирина Иванова, Зеленые, число голосов и процент - 60171, 8,25%;

- Андрей Новак, КПРФ, число голосов и процент - 43681, 5,99%;

- Максим Маркерт, Справедливая Россия - Патриоты - За правду, число голосов и процент - 12356, 1,69%.

Выборы в красноярский горсовет 2023

Во всех 18 одномандатных округах победила партия Единая Россия. Выиграла она и в голосовании по спискам. Таким образом, у партии будет 30 депутатов в новом созыве горсовета.

Второе место по спискам заняла ЛДПР. У либерал-демократов в горсовете будет 4 депутата. Еще по одному представителю будет у Зеленых и КПРФ.

Остальные партии — это Партия Пенсионеров, Справедливая Россия - За правду, Новые люди, Яблоко и Родина не прошли пятипроцентный барьер. Их представителей в новом созыве горсовета не будет.

Довыборы в Госдуму в Красноярском крае 2023

По данным онлайн табло ЦИК после обработки 100% бюллетеней, первое место по 56 одномандатному округ занял экс-мэр Красноярска Сергей Еремин. Он также представляет Единую Россию. Еремин набрал 57,54% голосов. Второе место по итогам голосования занял представитель КПРФ Дмитрий Семиренко. Он набрал 10,55% голосов. Третьим стал Григорий Гаврилов от ЛДПР. У него 10,23% голосов.

Довыборы в Законодательное Собрание Красноярского края 2023

Лидером стал Алексей Туманин. Он набрал 59,4% голосов. Туманин представляет Единую Россию. Второе место занял Иван Серебряков от партии Родина. У него 10,4% голосов. Третьей стала Чевычалова Мадина от партии КПРФ. Она набрала 8,4%.