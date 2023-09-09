Политологи оценили ход голосования в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские политологи оценили ход голосования на выборах в регионе. Мнения высказали Алексей Новиков, Сергей Комарицын и Александр Чернявский.

Так, политолог Алексей Новиков подчеркнул, что каких-либо серьезных нарушений выявлено не было:

Алексей Новиков. Фото: личная страница

- За минувший день Избирком рассмотрел две жалобы, что, на мой взгляд, является вполне нормальным показателем.

Новиков отметил, что представить избирательный процесс без единой жалобы очень трудно. Но ничего серьезного на текущий момент не произошло.

Политический аналитик Александр Чернявский считает, что кампания проходит достаточно спокойно. Он сообщил, что есть мелкие провокации, но без форс-мажоров:

Александр Чернявский Фото: Мария ЛЕНЦ

- Центр общественного наблюдения за выборами при Общественной палате края контролирует ход избирательного процесса. Для отслеживания нарушений активно работают волонтеры, мобильные группы выезжают в территории для отработки сигналов.

По мнению политолога Сергея Комарицына, выборы проходят довольно спокойно. Серьезных скандалов не было ни до выборов, ни сейчас в процессе:

Сергей Комарицын Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я бы сказал, что это самая спокойная избирательная кампания. В первый день на избирательные участки пришло почти 15 процентов избирателей, и это очень хороший результат.