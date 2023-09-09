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В Красноярском крае начался второй день голосования. В региональном правительстве напоминают, что жители региона голосуют на выборах губернатора, районных глав, депутатов муниципалитетов и Красноярского Горсовета, а также на довыборах в Госдуму РФ и Заксобрание края.

В населенных пунктах края открыты 2073 избирательных участках, из которых 401 – в Красноярске. Они работают с 08 до 20 часов. Общее число кандидатов в бюллетенях на выборах всех уровней – 1185 человек.

На 20:00 часов 8 сентября данные по явкам были следующими:

- на выборах губернатора – 14,75%;

- на довыборах в Госдуму – 14,76%;

- на довыборах в Законодательное Собрание – 17,17%.

За соблюдением законности выбором следят наблюдатели, как от партий, так и от кандидатов и общественности.

Кроме того, ход мероприятия контролируют члены Центра наблюдения за выборами при Общественной палате края – в этом им помогает круглосуточная видеотрансляция с участков и тесное взаимодействие с муниципальными Общественными палатами.

Прямая речь:

Можно говорить о том, что выборы проходят штатно. Явка близка к тем данным, которые были получены в ходе социологических исследований, а обращения граждан в Избирком, насколько я могу судить по данным СМИ, касаются отдельных организационных вопросов. Избирком рассмотрел 2 жалобы, что, на мой взгляд, также является вполне нормальным показателем. Сложно представить себе избирательный процесс, идущий вообще без жалоб и обращений граждан. Никаких проблем в ходе выборов я на данный момент не могу зафиксировать, - сказал политолог Алексей Новиков.