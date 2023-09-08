В Красноярском крае экс-министра транспорта приговорили к трем годам заключения Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-министр транспорта Красноярского края Константин Димитров отправится в колонию общего режима сроком на 3 года 2 месяца. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Кроме того, Димитрову нельзя будет занимать посты на государственной службе в течение двух с половиной лет.

Напомним, бывшего министра транспорта задержали в июле 2022 года. Его арест был связан со строительством красноярского метро. По версии прокуратуры, Димитров подписал документы о приеме работ на сумму 742 миллиона рублей.

Хотя работы компания «ТИСИЗ» Олега Митволя фактически не выполнила. Сам министр утверждал, что сделал это по указанию «вышестоящего лица».

Димитрова отправили под стражу. Свою вину экс-министр полностью признал и пошел на сделку со следствием. Помимо него, фигурантом в деле также проходит Юрий Лапшин, экс-премьер министр края. Предположительно, именно он и был тем самым «вышестоящим лицом». Также среди подозреваемых глава транспортного управления Константин Мандров.

Димитров пошел на сделку со следствием и его перевели под домашний арест. Однако в августе этого года его вернули в СИЗО. Димитрову нельзя было писать письма, но этот запрет он нарушил.