В Красноярске вернули автобусы на Мира, где сносили «Кантри»

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске автобусы, двигающиеся по Мира, вернулись к своим прежним маршрутам. Как сообщили в департаменте транспорта, со 2 сентября на участке возле кафе «Кантри» были перекрыты две полосы движения для безопасного сноса здания.

Схема движения была изменена для автобусов №3, 12, 37, 55, 56, 64, 85. Общественный транспорт не заезжал на остановки «Площадь Революции (проспект Мира)» и «улица Горького» в направлении Железнодорожного района. Вместо этого автобусы останавливались на «Площади Революции» по Ленина и «Театре кукол».

До 10 сентября будет действовать ограничение на парковку автомобилей по ул. Диктатуры пролетариата.