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НовостиОбщество8 сентября 2023 6:17

В Красноярске вернули автобусы на Мира, где сносили «Кантри»

Но ограничения на парковку автомобилей продолжают действовать
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске автобусы, двигающиеся по Мира, вернулись к своим прежним маршрутам. Как сообщили в департаменте транспорта, со 2 сентября на участке возле кафе «Кантри» были перекрыты две полосы движения для безопасного сноса здания.

Схема движения была изменена для автобусов №3, 12, 37, 55, 56, 64, 85. Общественный транспорт не заезжал на остановки «Площадь Революции (проспект Мира)» и «улица Горького» в направлении Железнодорожного района. Вместо этого автобусы останавливались на «Площади Революции» по Ленина и «Театре кукол».

До 10 сентября будет действовать ограничение на парковку автомобилей по ул. Диктатуры пролетариата.