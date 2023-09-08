Новая волейбольная площадка открылась в Назарово Красноярского края

Фото предоставлено организаторами проекта

С инициативой оборудовать во дворе одного из многоквартирных домов города волейбольную площадку с трибуной для судьи и скамейками для болельщиков выступили сами жители. Развивать дворовый футбол они начали в 2022 году – сами купили волейбольную сетку, собрали команду, разместили в соцсетях информацию о проведении товарищеских матчей. К инициативной группе присоединились жители других многоквартирных домов в микрорайоне. В результате только за первый летний сезон было проведено 18 игр. После чего было принято решение вывести дворовые тренировки и соревнования на новый, более высокий уровень.

- Я предложила команде – а давайте напишем проект? Меня поддержали. В кратчайшие сроки подготовили проект «Волейбольный досуг», оформили заявку, составили смету. Затем было томительное ожидание – следили за онлайн-голосованием, ждали решения жюри. И вот триумф – мы в числе победителей!, - рассказывает одна из авторов проекта Марина Меля.

- Мы очень рады такому событию, - признаются жители. - Спорт сплачивает, заряжает энергией, отличным настроением. Все рады, и из соседних домов приходят играть.

Поздравить жителей дружного двора с открытием спортивной площадки пришли представители городского молодежного центра и СУЭК. Руководитель Назаровского разреза Виктор Губанов подарил спортсменам-любителям профессиональный волейбольный мяч.

Фото предоставлено организаторами проекта

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По данным организаторов, в 2023 году на грантовый конкурс «Комфортная среда обитания» было заявлено 170 проектов из разных регионов России - от Мурманска до Владивостока, гранты получили 30 из них.

Всего за время проведения конкурса – с 2011 года – было воплощено в жизнь около 250 инициатив жителей в сфере благоустройства, досуга, экологического воспитания и др.