У жителей Красноярского края и Хакасии в августе зафиксирован рекордный спрос на ипотеку

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Банковские эксперты отмечают, что объем жилищных кредитов, оформленных жителями Красноярского края и Республики Хакасия в августе, стал рекордным за последние три года.

Согласно аналитике ВТБ, спрос на ипотеку в августе по отношению к июлю увеличился на 44%. По данным специалистов, только за последний месяц лета банк предоставил 880 ипотечных кредитов на сумму 3,6 млрд рублей. Всего по итогам восьми месяцев ипотеку оформили 4,3 тысячи жителей региона на общую сумму около 17 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в аналогичном периоде 2022 года и на 15% - рекордного 2021 года.

Чаще всего (56%) в августе кредиты на приобретение жилой недвижимости оформлялись по стандартным программам, по которым в основном приобретается вторичное жилье. Средний размер одного кредита составил 4,2 млн рублей.

Активность жителей региона в улучшении жилищных условий прокомментировала Наталья Табаринцева, управляющий ВТБ в Красноярском крае, республиках Хакасия и Тыва:

- На существенный рост спроса на ипотеку, в том числе повлияло грядущее повышение ставок по базовым программам. Клиенты стремились сохранить прежние условия. Нужно отметить, что условия по льготным государственным программам не изменились.