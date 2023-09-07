Спрос на сбережения после повышения ключевой ставки растет

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В пресс-службе ВТБ сообщили, что по итогам восьми месяцев 2023 года открыли в банке накопительные счета более чем на 500 млрд рублей. Свыше 70% средств было размещено в банке впервые. Количество клиентов, активно использующих этот инструмент, увеличилось с начала года более чем на 200 тысяч и достигло 4,7 млн человек.

Эксперты отмечают, что спрос клиентов на накопительные счета стабильно высокий. Средний чек одного накопительного счета сейчас составляет 210 тысяч рублей – на 6% больше, чем по итогам 2022 года. Три четверти накопительных счетов клиенты открывают онлайн.

- У накопительного счета есть значительное преимущество перед вкладом – клиент может свободно снимать и пополнять его без потери доходности. Кроме того, ставка по продукту не уступает депозитам, – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.