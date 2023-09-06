Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск»

6 сентября в Красноярске нашли пропавшего 10-летнего школьника, который ушел из дома вчера. Об этом сообщили в краевом МВД.

Сейчас школьника везут в отдел полиции. Причины ухода устанавливаются. Других подробностей пока нет.

Напомним, что ребенок пропал 5 сентября в период с 15:00 до 16:00. На его поиски отправились стражи порядка и волонтеры, ориентировка была разослана всем наружным нарядам МВД России «Красноярское», а также опубликована в социальных сетях.