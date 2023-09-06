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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 10:27

В Красноярске нашли пропавшего 10-летнего школьника

5 сентября в Красноярске 10-летний ребенок ушел из дома. Сегодня его нашли
Вячеслав КУИМОВ
Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск»

Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск»

6 сентября в Красноярске нашли пропавшего 10-летнего школьника, который ушел из дома вчера. Об этом сообщили в краевом МВД.

Сейчас школьника везут в отдел полиции. Причины ухода устанавливаются. Других подробностей пока нет.

Напомним, что ребенок пропал 5 сентября в период с 15:00 до 16:00. На его поиски отправились стражи порядка и волонтеры, ориентировка была разослана всем наружным нарядам МВД России «Красноярское», а также опубликована в социальных сетях.