Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск»

5 сентября в Красноярске пропал 10-летний мальчик. Ориентировка появилась в социальных сетях «Поиск пропавших детей – Красноярск».

Школьник ушел вчера из дома на улице Парашютная, 76а в период с 15:00 до 16:00. Сейчас о нем ничего неизвестно.

Были созданы поисковые группы из числа сотрудников полиции и волонтеров, ориентировка разослана всем наружным нарядам МВД России «Красноярское».

Публикуем приметы пропавшего: рост 140 см, плотного телосложения, серые глаза, темные волосы.

Одет: футболка черного цвета, черные спортивные штаны, черные с зелеными шнурками и вставками кроссовки. При себе у подростка был черный с красными вставками рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении Дамира, просят звонить по номерам: 8 (391) 233-47-35, 8-950-99-66-066 или 112