Прокуратура потребовала законсервировать историческое здание в Минусинске

Скриншот: видео прокуратуры Красноярского края

Прокуратура Красноярского края требует законсервировать историческое здание в Минусинске после обрушения потолка и межэтажного перекрытия. Об этом сообщили в ведомстве сегодня, 6 сентября.

В мае 2023 года в одном из кабинетов объекта культурного наследия регионального значения обрушилась штукатурка, а в ночь с 6 на 7 июля частично рухнул потолок. К счастью, в этот момент в здании никого не было.

Второй этаж находится на балансе администрации Минусинска. В 2007 и в 2015 году помещения обследовала служба по охране объектов культурного наследия и указала – в здании нужно провести ремонт. Однако собственники помещений игнорировали все рекомендации больше 10 лет. В кабинетах продолжали работать люди.

К празднованию 200-летия Минусинска деньги из благотворительного фонда выделили только на реставрацию фасада и крыши. Однако в ремонте нуждается и стропильная система. Во время работ на фасаде произошли протечки, перекрытия намокли от осадков. Это привело к обрушениям.

Прокуратура внесла представление главе города, работодатель получил штраф.

Сейчас эксплуатация второго этажа здания прекращена.