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НовостиПроисшествия7 июля 2023 6:11

В Минусинске частично обрушилась крыша здания городского Управления образования

К счастью, никто не пострадал
Вячеслав КУИМОВ
Фото: «Взгляд Инфо»

Фото: «Взгляд Инфо»

7 июля в Минусинске частично обрушилась крыша здания городского Управления образования. Об этом сообщает «Взгляд Инфо».

Потолок рухнул в одном из кабинетов здания ночью, когда на работе никого не было. Судя по кадрам, обломками и пылью покрылись компьютеры, офисная мебель и растения. Теперь сотрудникам нужно искать новое помещение.

Отмечается, что сейчас в здании идут работы по реставрации. Управление образованием Минусинска находится в памятнике архитектуры постройки конца XIX века (доходный дом Никона Смирнова). Это уже второе ЧП в 2023 году – в марте здесь произошел пожар.