Фото: «Взгляд Инфо»

7 июля в Минусинске частично обрушилась крыша здания городского Управления образования. Об этом сообщает «Взгляд Инфо».

Потолок рухнул в одном из кабинетов здания ночью, когда на работе никого не было. Судя по кадрам, обломками и пылью покрылись компьютеры, офисная мебель и растения. Теперь сотрудникам нужно искать новое помещение.

Отмечается, что сейчас в здании идут работы по реставрации. Управление образованием Минусинска находится в памятнике архитектуры постройки конца XIX века (доходный дом Никона Смирнова). Это уже второе ЧП в 2023 году – в марте здесь произошел пожар.