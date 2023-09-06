Избитый в Центральном парке Красноярска бельчонок после лечения вернулся домой

Скриншот: видео паблика «Центральный парк. Возрождение»

4 сентября спасенный в Центральном парке бельчонок по кличке Соболек вернулся домой. Об этом сообщили в паблике «Центральный парк. Возрождение».

Напомним, что покалеченного зверька красноярка Эльвира Ляпина нашла в конце августа. Он лежал на земле без сознания, малыша сразу же увезли в ветклинику. Там ему поставили диагноз черепно-мозговая травма. Жители краевой столицы предположили, что бельчонка кто-то сильно ударил.

К счастью, пострадавший пошел на поправку. Соболек вернулся в парк после двухнедельного лечения.