Избитый в Центральном парке Красноярска бельчонок после лечения вернулся домой

Скриншот: видео паблика «Центральный парк. Возрождение»
4 сентября спасенный в Центральном парке бельчонок по кличке Соболек вернулся домой. Об этом сообщили в паблике «Центральный парк. Возрождение».
Напомним, что покалеченного зверька красноярка Эльвира Ляпина нашла в конце августа. Он лежал на земле без сознания, малыша сразу же увезли в ветклинику. Там ему поставили диагноз черепно-мозговая травма. Жители краевой столицы предположили, что бельчонка кто-то сильно ударил.
К счастью, пострадавший пошел на поправку. Соболек вернулся в парк после двухнедельного лечения.