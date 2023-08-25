Врачи борются за его жизнь: избитого людьми бельчонка нашли без сознания в Центральном парке

Фото: vk.com/elyapina2000

Похоже, его сильно ударили. Красноярка Эльвира Ляпина нашла в Центральном парке бельчонка, которого могли избить люди. Малыш, которого спасительница назвала Собольком, был без сознания. Женщина отвезла его в больницу.

Красноярцы на такой инцидент отреагировали с ужасом и не понимаем. В комментариях под постом Эльвиры люди задаются простым вопрос, как можно было избить бельчонка, а главное зачем.

Есть и мнение, что таких животных вообще нельзя селить в городе. Проще оставить их где-нибудь на Столбах. Контраргумент такой, в дикой природе у белок больше врагов, а значит и шансов выжить меньше. Тем более, у зверьков, которые родились в городе. Да и в случае ЧП им можно быстро оказать помощь.

Что касается Соболька, за его жизнь сейчас борются врачи. Эльвира пишет, что у бельчонка черепно-мозговая травма. Он лежит в кислородной камере.

По словам женщины, Соболёк стал не первым бельчонком, который пострадал от посетителей парка. В прошлом месяце кто-то убил в парке его сородича.

Женщина просит о помощи всех неравнодушных красноярцев. Издевательство над животными не должно оставаться без наказания, пишет она. Если у вас есть информация о том, кто избивает белок в Центральном парке – свяжитесь с Эльвирой в социальных сетях.