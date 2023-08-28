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НовостиДом. Семья28 августа 2023 9:40

Избитый в Центральном парке Красноярска бельчонок пошёл на поправку

Избитый в Центральном парке Красноярска бельчонок пошёл на поправку
Виктор БОРОДИН
Фото: Эльвира Ляпина

Фото: Эльвира Ляпина

Спасенный в Центральном парке бельчонок по кличке Соболёк идёт на поправку. Об этом рассказала эковолонтёр Эльвира Ляпина. В своих социальных сетях она выложила видео, как бельчонок уплетает орехи.

Зверёк уже не просто лежит в кислородной камере, он может самостоятельно передвигаться. Но необходим ещё и курс реабилитации. После него Соболёк сможет даже вернуться в Центральный парк. Вот только стоит ли оно того.

Напомним, покалеченного бельчонка красноярка Эльвира Ляпина нашла на прошлой неделе. Он лежал на земле без сознания. Женщина отвезла его в ветклинику. Там Собольку поставили диагноз черепно-мозговая травма. Скорее всего, бельчонка сильно ударили.

И это уже не первый случай, когда над обитателями Центрального парка люди издеваются. Эковолонтёры также рассказали, что месяц назад кто-то убил белку.