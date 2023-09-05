Под Красноярском нашли тело пенсионера, который потерялся во время сбора грибов

Фото: "Поиск пропавших детей"

Под Красноярском нашли тело 82-летнего Владимира Кузьмина, который потерялся во время сбора грибов. Он пропал еще 31 августа, и с тех пор полиция и волонтеры искали его в лесу. Сегодня тело пенсионера обнаружили в реке Малый Кемчуг.

Как рассказали волонтеры «Поиска пропавших детей», Владимир Сергеевич поехал по грибы вместе с супругой. Они оставили машину на поляне и пошли в лес, по ходу дела разделившись. Пенсионерка смогла выйти к машине и всю ночь прождала супруга, который, однако, так и не появился. После этого она забила тревогу и вызвала помощь.

Спустя считанные часы на место уже выехали спасатели и волонтеры, которые начали прочесывать местность в том числе с помощью тепловизора. Как позже удалось установить, Кузьмин днем дошел через огромное поле до местной фермы, ушел обратно искать супругу, а к вечеру вернулся обратно на ферму.

Владельцы фермы вывели его к дороге, ведущей в деревню Тыжновка, однако до населенного пункта мужчина так и не дошел – он перепутал направление. Спустя пять суток поисковики отыскали тело пенсионера.

– Мы благодарим всех кто помогал нам с поисками , всех кто приезжал искать Владимира Сергеевича после работы в ночь, всех кто сменял нас утром. Лесной сезон еще не закончен, пропавших по прежнему много, не оставайтесь равнодушными, ждем вас на поисках, – добавили волонтеры.