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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 15:56

Пожилой мужчина затерялся в лесу под Красноярском

Поисковики намерены всю ночь прочесывать лес в Емельяновском районе в поисках пропавшего пенсионера
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

В Емельяновском районе вторые сутки разыскивают пожилого мужчину, который ушел в лес и не вернулся. 82-летний Владимир Кузьмин вышел в лесной массив в районе поселка Тыжновка еще 31 августа. С тех пор он не выходил на связь.

На поиски пенсионера выехали сотрудники КГКУ «Спасатель» и волонтеры-поисковики. Они намерены сегодня продолжать поиски всю ночь.

– Волонтеры и спасатели осматривают лес с помощью тепловизора, а также с применением поисковых собак, – добавили поисковики.