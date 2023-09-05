По поручению главы города проводятся проверки организации и качества школьного питания

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Главное управление образования и дирекция по питанию проверяют школы, по которым поступили сигналы о недочётах в организации питания школьников. Сегодня специалисты проверили 10 школ - №№ 149, 157, 108,137, 62, 46, 55, 78, 63, а также лицей № 28.

«В целом ситуация нормализуется, но не так быстро, как хотелось бы. Еще сохраняются сложности с приобретением питания ребятами за счёт собственных средств. Отмечается и нехватка персонала. Считаем, что оператор свои обязательства на сегодняшний день не выполнил. Мы ведём с ним претензионную работу», - отметила руководитель главного управления образования Марина Аксёнова.

Отметим, организация бесплатного питания учеников начальной школы и льготных категорий проходит в обычном режиме. Льготным питанием обеспечиваются более 63 тысяч учеников с 1 по 4 классы.

Оператор школьного питания «МКК», к работе которого возникли претензии, взял на себя обязательства нормализовать ситуацию до конца текущей недели.

«Система отстраивается, какие-то недочёты есть, мы их оперативно устраняем, и до конца недели данные вопросы будут решены», - пообещал генеральный директор компании «МКК» Тимофей Фионов.

Ситуацию взял на личный контроль глава города Владислав Логинов.