Пропавшую в Красноярске 15-летнюю девочку нашли

Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск»

В Красноярске пропавшая накануне 15-летняя школьница нашлась живой и здоровой. Об этом рассказали в краевом МВД.

Напомним, что 4 сентября жительница краевой столицы обратилась в полицию с заявлением о том, что ее дочь вечером ушла из дома и не вернулась. Поиском девочки занимались волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Ориентировки появились в социальных сетях и тг-каналах.

Сегодня, 5 сентября, подростка привезли в отдел полиции. Сейчас с ней работает инспектор по делам несовершеннолетних. Причины ухода устанавливаются.