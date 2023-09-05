В Красноярске пропала 15-летняя девочка

Фото: «Поиск пропавших детей – Красноярск»

4 сентября в Красноярске потерялась 15-летняя девочка. Об этом сообщили в краевом МВД.

Вечером в дежурную часть отдела полиции обратилась жительница краевого центра. Женщина рассказала, что ее дочь ушла из дома на улице Борисова и не вернулась.

Сейчас созданы поисковые группы из сотрудников полиции и волонтеров, разосланы ориентировки.

Публикуем приметы пропавшей: на вид 14-15 лет, волосы черные до плеч, среднего телосложения, рост 165-175 см, европейский тип лица.

Одета: черные джинсы, кофта черного цвета и черные кроссовки. При себе у подростка была женская сумочка.

Всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении девочки, просят звонить по номерам: (391)2-490-148 или 102.