Мэр Красноярска Владислав Логинов высказался о сносе здания кафе «Кантри»

Фото: ИВАНОВА Диана

26 августа мэр Красноярска Владислав Логинов проккментировал снос кафе «Кантри». Он назвал постройку «самым нелюбимым зданием для красноярцев».

- Мы получили возможность законным способом решить вопрос демонтажа этого самого нелюбимого здания для красноярцев. Долгое время мы слышали негативные отзывы от жителей, что таких зданий в Красноярске быть не должно, - сказал чиновник.

Логинов добавил, что незаконные строения априори не должны существовать в городе, тем более в его исторической части. Он отметил и символизм события – снос здания кафе «Кантри» идет в день 85-летия Центрального района.

Напомним, что ранее снос постройки прокомментировал руководитель края Михаил Котюков.