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НовостиОбщество26 августа 2023 4:55

Михаил Котюков прокомментировал снос кафе «Кантри» в Красноярске

Руководитель края заявил, что рад тому, что здание перестанет уродовать центр города
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: ИВАНОВА Диана

Врио губрнатора Михаил Котюков высказался о сносе здания кафе «Кантри» в Красноярск. Мнение он выразил в своем телеграм-канале.

Котюков написал, что большинство красноярцев были против этого здания в центре города, а он сам недоумевал, как оно вообще могло здесь появиться. Руководитель края также отметил слаженную работу прокуратуры и региональных властей по решению вопроса о сносе.

- Оно перестанет уродовать исторический центр города. Чему я очень рад, - добавил Михаил Котюков.

Напомним, что 26 августа здание кафе «Кантри» после почти пятилетней борьбы с его владелицей Ольгой Грималюк, начали сносить.