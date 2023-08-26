Михаил Котюков прокомментировал снос кафе «Кантри» в Красноярске

Фото: ИВАНОВА Диана

Врио губрнатора Михаил Котюков высказался о сносе здания кафе «Кантри» в Красноярск. Мнение он выразил в своем телеграм-канале.

Котюков написал, что большинство красноярцев были против этого здания в центре города, а он сам недоумевал, как оно вообще могло здесь появиться. Руководитель края также отметил слаженную работу прокуратуры и региональных властей по решению вопроса о сносе.

- Оно перестанет уродовать исторический центр города. Чему я очень рад, - добавил Михаил Котюков.

Напомним, что 26 августа здание кафе «Кантри» после почти пятилетней борьбы с его владелицей Ольгой Грималюк, начали сносить.