В Красноярске произошел серьезный пожар в пятиэтажке на Маяковского

Горела кровля дома. Фото: МЧС

В Красноярске ранним утром 15 августа загорелась пятиэтажка на Маяковского. Как рассказали в МЧС, огонь захватил 500 квадратных метров площади дома.

Сообщение о ЧП поступило в 5:45, на место отправились 71 человек личного состава и 20 единиц техники. Когда приехали специалисты огонь уже уничтожал кровлю дома по всей его площади.

До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 138 человек, среди которых 11 детей. К счастью, никто не пострадал.

Пожар еще не потушен, на месте продолжаются работы.