Министр экономики Красноярского края рассказала о причинах подорожания бензина в регионе

Фото: тг-канал Анны Гарнец

2 августа и.о. министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец рассказала о причинах подорожания бензина в регионе. Прямой эфир с ответами на вопросы состоялся в социальных сетях.

По ее словам, стоимость самой нефти в цене бензина занимает очень маленькую долю — меньше 5%. Остальную сумму составляют другие расходы, такие как транспортировка (в 2023 году ее стоимость заметно выросла), содержание сети заправок и так далее. Проще говоря, если все это дорожает, то дорожает и топливо.

Гарнец отметила, что властям влиять на ценообразование сложно, потому что механизма для этого нет. Однако «‎на цены можно повлиять путем сокращения объема экспорта сырой нефти».

В июле на красноярских АЗС резко выросли цены на бензин. Тогда стоимость АИ-98 приблизилась к отметке в 70 рублей.