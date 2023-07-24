В Красноярске резко подорожал бензин

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На красноярских АЗС резко выросли цены на бензин. Как отметили жители города, с весны стоимость топлива на заправках выросла на 4-5 рублей. К примеру, АИ-92 на большинстве АЗС превысил порог в 50 рублей за литр.

Подорожание коснулось как минимум сетей «КНП», «Нефтеком», «25 часов», «Газпромнефть» и «Регион24». Такая ситуация наблюдается не только в Красноярске, но и в целом в Красноярском крае.

Помимо АИ-92 подорожал также АИ-95 – его стоимость и весной превысила порог в 50 рублей, сейчас же заправки отпускают его по 54-55 рублей за литр. Стоимость АИ-98 уже приближается к отметке в 70 рублей.