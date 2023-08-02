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Красноярский фонд капремонта возглавил Андрей Попето. Решение было принято на заседании высшего коллегиального органа.

Попето назначен исполняющим обязанности генерального директора организации. К новой работе бывший начальник регионального ГУФСИН приступил 1 августа 2023 года.

Напомним, что прежнего главу краевого фонда капремонта Михаила Попелышева подозревают в получении взятки: по данным силовиков, некий знакомый бизнесмен перечислил ему миллионы рублей. Сейчас Попелышев находится в СИЗО.

Однако новому назначению рады не все. 10 июля сотрудники фонда обратились к врио губернатора Михаилу Котюкову с просьбой не назначать организации нового руководителя.