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НовостиОбщество10 июля 2023 12:27

Красноярский фонд капремонта выступил против назначения своим главой бывшего силовика

В организации возмутились назначению «сверху», хотя официально о смене руководства объявлено не было
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Фонд капремонта Красноярского края обратился к врио губернатора Михаилу Котюкову с просьбой не назначать организации нового руководителя. В обращении организации сказано, что поставить руководить фондом краевые власти планируют бывшего главу краевого ГУФСИН Андрея Попето. В фонде требуют, чтобы новый глава организации был выбран в рамках конкурса, а не назначался приказом «сверху».

– Считаем необходимым сообщить, что по нашему мнению риторика и механизмы внедрения кандидата на этот пост являются силовыми и неправомерными. Нам в одностороннем и безапелляционном порядке было спущено устное распоряжение о назначении Попеты А.Л. на эту должность, вопреки всем требованиям ЖК РФ, согласно которым отбор на руководителя осуществляется на конкурсной основе, – говорится в открытом письме фонда.

Отметим, что пока никаких официальных заявлений ни от Минстроя, ни от краевой администрации озвучено не было. Фонд продолжает возглавлять Екатерина Терещенко – она заняла пост в июне, после ареста прежннго директора фонда Михаила Попелышева по подозрению во взяточничестве.