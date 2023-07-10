Красноярский фонд капремонта выступил против назначения своим главой бывшего силовика

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Фонд капремонта Красноярского края обратился к врио губернатора Михаилу Котюкову с просьбой не назначать организации нового руководителя. В обращении организации сказано, что поставить руководить фондом краевые власти планируют бывшего главу краевого ГУФСИН Андрея Попето. В фонде требуют, чтобы новый глава организации был выбран в рамках конкурса, а не назначался приказом «сверху».

– Считаем необходимым сообщить, что по нашему мнению риторика и механизмы внедрения кандидата на этот пост являются силовыми и неправомерными. Нам в одностороннем и безапелляционном порядке было спущено устное распоряжение о назначении Попеты А.Л. на эту должность, вопреки всем требованиям ЖК РФ, согласно которым отбор на руководителя осуществляется на конкурсной основе, – говорится в открытом письме фонда.

Отметим, что пока никаких официальных заявлений ни от Минстроя, ни от краевой администрации озвучено не было. Фонд продолжает возглавлять Екатерина Терещенко – она заняла пост в июне, после ареста прежннго директора фонда Михаила Попелышева по подозрению во взяточничестве.