В Красноярске Ленинский суд арестовал генерального директора фонда капремонта Михаила Попелышева

Михаил Попелышев Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске Ленинский районный суд арестовал генерального директора фонда капремонта Михаила Попелышева. Как сообщают в СК, ближайшие два месяца Попелышев проведет в СИЗО.

Напомним, что гендира фонда капремонта подозревают в получении взятки: по данным силовиков, некий знакомый бизнесмен перечислил ему миллионы рублей. Взамен Попелышев обеспечивал ему общее покровительство.

История началась в апреле прошлого года, когда Попелышев сам предложил главе строительной фирмы покровительство. За скромную сумму в 12 миллионов директор фонда обещал компании регулярное получение строительных контрактов и решение проблем, если работы будут выполнены некачественно.

5 мая Попелышев получил от бизнесмена 1,6 миллиона рублей, 2 июня директор фирмы перечислил ему еще пять миллионов. Непосредственно после получения взятки глава фонда был задержан сотрудниками ФСБ.

Как сообщили в прокуратуре, силовики просят всех, кто пострадал от незаконных действий Попелышева или других должностных лиц фонда капитального ремонта, обратиться в ленинский следственный отдел СК РФ по адресу: Львовская, 17 А.