Мэр Дивногорска прокомментировал убийство 16-летней девушки

Фото: тг-канал главы Дивногорска

Сергей Егоров, глава города Дивногорска Красноярского края, прокомментировал убийство 16-летней девушки в своем тг-канале.

‎ – Ужасная трагедия с убийством девушки потрясла весь Дивногорск. Я знаком с семей. Это невосполнимая утрата. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным девочки. По информации СК, нелюдя, совершившего преступление, уже задержали. Надеюсь, он понесет суровое наказание, ‎ – написал Егоров.

Полицейские оперативно смогли задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 34-летний мужчина. Сейчас следователи выуживают у злоумышленника всю информацию

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