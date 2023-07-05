Скриншот: видео тг-канала «Красноярский край официально»

5 июля в Красноярском крае лесные пожарные спасли уникальную деревянную церковь от огня. Об этом сообщает администрация региона.

Церковь стоит на берегу реки Чадобец в Кежемском районе. Задымление в 6 километрах от нее заметил старший летчик-наблюдатель Александр Боборенко.

На тушение отправилась группа из пяти парашютистов-пожарных. Огнеборцы вручную прокладывали минеральные полосы, окапывали и закапывали тлеющие участки.

Совместными усилиями огонь был остановлен.

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