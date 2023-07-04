Фото: администрация Красноярского края

На север Красноярского края дополнительно прибудут более 100 лесных огнеборцев. Среди них будут парашютисты и десантники-пожарные из Ермаковского, Саянского, Абанского, Манского, Тасеевского районов и Красноярска. Об этом сообщают в администрации региона.

Огнеборцев перебрасывают в Эвенкию, Богучанский и Кежемский район. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +35 градусов на этих территориях. Кроме того, возможны сильные порывы ветра и сухие грозы. В этих условиях важно оперативно доставлять к очагам возгораний группы лесных пожарных.

– Своевременное наращивание сил и средств позволило успешно пройти две июньских вспышки лесных пожаров на севере и юге региона. Сейчас лесопожарная обстановка в крае стабильная. Но учитывая неблагоприятные прогнозы, мы заблаговременно усиливаем подразделения в районах риска, где ожидается повышение класса пожарной опасности, – отметил Алексей Панов, исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Красноярского края.