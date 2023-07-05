Вызывали дождь с помощью самолета-зондировщика: как в Красноярском крае боролись с лесными пожарами в июне, и где их ожидают в июле

Среди причин пожаров преобладает "человеческий фактор": 62 % пожаров в лесах Красноярского края происходит по вине людей. Фото: Иван Макеев

Лесные пожары входят в число рисков ЧС в регионе в июле 2023 года, которые обсуждались 3 июля на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Красноярск». Готовы ли к ним специалисты? Какой техникой они располагают? Где в крае наиболее проблемные места?

Каким выдался июнь?

Начальник региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Красноярского края Артем Хребтов так описал ситуацию, сложившуюся в июне:

- Весенне-летнюю часть пожароопасного сезона мы прошли довольно спокойно. С начала года произошло 428 лесных пожаров на общей площади около 14 тысяч гектаров. Можно сказать, что это абсолютный минимум в регионе в текущем столетии.

Несколько вспышек возгораний было в июне. Несколько случилось на юге края: в Шушенском и Ермаковском районах. Это сложные пожары: удаленные, в горной местности на высоте до полутора-двух тысяч метров. Также горели леса в Енисейском районе: в нем зафиксированы самые крупные пожары. Это связано с тем, что они были на удаленной территории, а также более половины случаев - в старых, пораженных шелкопрядом лесах, которые представляют из себя сухостой. На одном из таких пожаров у нас было задействовано около 300 человек и работало 7 вертолетов в один день.

Причинами возгораний в лесах специалист назвал, в первую очередь, человеческий фактор. Он до сих пор преобладает: порядка 62 % пожаров в лесах региона происходят по вине людей. Остальные – из-за «природного фактора»: так называемых «сухих гроз».

Артем Хребтов поделился, что позволило успешно пройти пожароопасный сезон весной и в начале лета:

- Если в мае мы перемещали силы с севера на юг для того, чтобы «ловить» местные пожары, то в июне уже, наоборот, перебрасывали на север: например в Енисейск, Ярцево. Также привлекали силы федерального резерва из Бурятии и Иркутской области в количестве более 70 человек.

В работе помогала современная техника и технологии. Например, у нас работал самолет-зондировщик. Кто не знает: он предназначен для вызов осадков. Выстреливаются пиропатроны с йодистым серебром (йодидом серебра) в ресурсную облачность, и это провоцирует выпадение дождей. Подчеркну, что ресурсная облачность, богатая влагой, необходима, а самолет-зондировщик ей просто «помогает». Эта технология не нова: она разрабатывалась еще с 1970-х годов, успешно применялась, а потом ее подзабыли. С 2010-х годов все это заново возрождают.

Где вероятны возгорания в июле?

Озвучивая июльский прогноз, ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов сообщил, что в отдельных районах Красноярского края не исключено установление IV-V классов пожарной опасности. Например, по центральный и южным районам на предстоящей неделе, в основном, ожидается четвертый.

Артем Хребтов рассказал о том, что в июле 100 человек из числа лесных пожарных перебазируются из южных и центральных районов края в Богучаны и Кодинск, потому что возможен всплеск возгораний в Богучанском и Кежемском районах, а также на юге Эвенкии. Еще 50 человек будут переброшены в Енисейск, чтобы «ловить» пожары в Енисейском, Северо-Енисейском и Туруханском районах. Там также возможны пожары в лесах.

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Их перебрасывают в Эвенкию, Богучанский и Кежемский район. Синоптики прогнозируют повышение температуры до +35 градусов на этих территориях. Кроме того, возможны сильные порывы ветра и сухие грозы. В этих условиях важно оперативно доставлять к очагам возгораний группы лесных пожарных (подробнее).