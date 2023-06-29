В Красноярском крае пропавшего лесного пожарного будут искать кинологи

С 29 июня в Красноярском крае пропавшего лесного пожарного Максима Михасева будут искать кинологи. Об этом сообщает региональное МВД.

К поискам подключились сотрудники Центра кинологической службы краевого Главка вместе с лучшими поисковыми собаками. В МВД отмечают, что сейчас на месте происшествия работают 55 человек, в том числе полицейские, спасатели, сотрудники лесопожарного центра и волонтеры. Задействована спецтехника и квадрокоптер.

Напомним, что 21 июня в тайге Красноярского края без вести пропал молодой пожарный. 28 июня в СК Красноярского края сообщили, что по факту исчезновения мужчины было заведено уголовное дело по статье «убийство».

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Максим Михасев находился в составе лесопожарной бригады. Они работали в 15 километрах от поселка Кирсантьево Мотыгинского района Красноярского края. Сообщается, что уже поздней ночью, между мужчинами разгорелся конфликт на почве личных неприязненных отношений. Словесная перепалка перешла в драку. (подробнее)