«Ушел отдыхать в палатку после работы и пропал»: в Красноярском крае завели дело об убийстве после таинственного исчезновения лесного пожарного

Пропавший Максим Михасев. Фото: СК по Красноярскому краю

21 июня в тайге Красноярского края без вести пропал молодой пожарный. Об этом сообщает СК по краю.

Перед своим исчезновением 21-летний Максим Михасев серьезно повздорил со своими коллегами. Дело даже дошло до драки. После конфликта Максим пропал, однако все его личные вещи остались в палаточном лагере.

Максим Михасев находился в составе лесопожарной бригады. Они работали в 15 километрах от поселка Кирсантьево Мотыгинского района Красноярского края. После очередного тяжелого дня пожарные сели ужинать в своем палаточном лагере, который находился посреди величественной сибирской тайги.

Сообщается, что уже поздней ночью, между мужчинами разгорелся конфликт на почве личных неприязненных отношений. Словесная перепалка перешла в драку. Все утихло только в 2 часа ночи. В ведомстве передают, что со слов коллег, парень отправился в свою палатку, а на утро пропал.

Бригада обнаружила, что Максима на своем месте нет в 5 часов утра. Найти его в лагере и поблизости не получилось. Пожарный исчез. C того момента Максима Михасева ищут. Информацию о нем разместили во всех социальных сетях, но каких-либо результатов пока нет.

28 июня в СК по региону сообщили, что по факту исчезновения мужчины было заведено уголовное дело по статье «убийство». Местонахождение пропавшего до сих пор не установлено.

Если вам известно местонахождение пожарного, позвоните в полицию по телефонам: 8 (391) 227-06-45 или 112.