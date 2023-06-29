Цирк в 2017 году. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский цирк планируют открыть до 2025 года. Об этом сообщается на официальном портале проектов нормативно-правовых актов РФ.

Судя по проекту Стратегии развития циркового искусства, до 2025 года работы должны завершить не только в Красноярском, но еще и в Пензенском и Челябинском государственных цирках.

Красноярский цирк закрылся на реконструкцию еще в 2019 году. Тогда говорилось, что все работы продлятся всего два года.

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Как сейчас выглядит Красноярский цирк

Полвека в здании, построенном в 1971 году, ни разу не проводился капитальный ремонт, оно устарело по всем параметрам. Наконец удалось получить госфинансирование для реконструкции – а это около миллиарда рублей. Не все было гладко сначала: пришлось переделывать проект, потому что Главгосэкспертиза завернула первую попытку архитекторов. Затем ушел подрядчик, который сначала всеми силами стремился заполучить госконтракт на торгах, а затем бросил объект. (подробнее)