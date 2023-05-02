Как сейчас выглядит Красноярский цирк. Фото: Сергей Горбунов

Соскучились по цирку? Многие ответят, что да. Полвека в здании, построенном в 1971 году, ни разу не проводился капитальный ремонт, оно устарело по всем параметрам. Наконец удалось получить госфинансирование для реконструкции – а это около миллиарда рублей. Не все было гладко сначала: пришлось переделывать проект, потому что Главгосэкспертиза завернула первую попытку архитекторов. Затем ушел подрядчик, который сначала всеми силами стремился заполучить госконтракт на торгах, а затем бросил объект.

Но сегодня работы идут. С улицы можно увидеть купол здания и рабочих на нем. Однако самое интересное – внутри, куда пока что входа нет. Никому, кроме некоторых. Например, на минувшей неделе в красноярском цирке прошло расширенное рабочее совещание, посвященное ходу модернизации важного для жителей края культурного учреждения. С темпами реконструкции и нюансами строительных работ познакомил директор городского цирка Павел Шилов.

Внутри сняли всю штукатурку. Фото: Сергей Горбунов

Подробности и фотографии с места события показал и рассказал депутат Заксобрания края Сергей Горбунов. Он обратил внимание на атмосферу на стройплощадке: рабочие, техника, строительные материалы – процесс идет. На сегодня полностью закрыт тепловой контур здания, установлено новое современное панорамное остекление. При этом сохраняется исторический облик.

Представитель подрядчика показал, что внутри пришлось очистить все стены от штукатурки до самого бетона. Затем усилили несущие конструкции.

А это арена и купол. Впечатляет! Фото: Сергей Горбунов

- Кстати, открылись некоторые секреты советских строителей – судя по всему, в ряде мест они серьезно сэкономили на цементе. Так, при заливке фундамента в раствор добавлялись элементы, оставшиеся от кирпичной кладки, теперь это предстоит исправить, - пересказал Сергей Горбунов.

Строительные технологии значительно ушли вперед, так купол сооружения решено защитить новейшим мембранным покрытием, которому не страшны сибирские перепады погоды. В будущем такую кровлю легко будет ремонтировать. Отделочные работы должны начаться уже в этом году.

Второй этаж. Фото: Сергей Горбунов

Также идет реконструкция помещений для содержания животных, туда добавят ветеринарный кабинет. Отвели место для современной конюшни, птичника и даже апартаменты для слонов. Для животных и специальный солярий сделают.

Кстати, на совещании начали обсуждать предстоящее открытие цирка. А что, событие будет масштабное, значимое, пригласят множество гостей. Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков напрямую заявил:

-Красноярский цирк – один из важных филиалов компании Росгосцирк. Планируем после окончания работ привозить в Красноярск лучшие цирковые шоу страны. Город должен стать одним из важнейших российских центров высокого циркового искусства.