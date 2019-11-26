Красноярский цирк на два года закрывают на ремонт

На площади возле цирка появились рабочие – начали делать разметку под будущий забор. Рядом стройматериалы для него. Красноярцы заметили это и отреагировали: неужели ремонт цирка начинается? Несколько лет шли разговоры. Сначала откапиталить здание обещали к Универсиаде. Но спортивное событие прошло, а в цирке по-прежнему давали представления, до самого апреля этого года. Затем серые стены и потрепанная ветром старая афиша много месяцев наводили тоску. И вот теперь есть конкретика: работы начинаются. Нужно поставить пометку в календаре – ноябрь 2019 года.

Бились-бились и пробились

Директор красноярского цирка Александр Рыжов рассказал, что вопрос о капитальном ремонте здания зашел еще в 2015 году. Тогда специалисты провели техническую экспертизу здания: насколько оно годно и безопасно к дальнейшей эксплуатации. Результаты экспертизы не обрадовали – плохо дело, долго не протянет. Все-таки с 1971 года стоит, за это время и СанПиНы сменились, и инженерные системы устарели, и на служебные помещения для животных и артистов смотреть страшно. И в целом вид культурного объекта внутри и снаружи – это прошлый век.

Вокруг здания цирка строят ограждениеФото: Мария ЛЕНЦ

Начали пробивать Росгосцирк на капремонт. Нужно отдать должное экс-губернатору Виктору Толоконскому и экс-мэру Эдхаму Акбулатову, они помогли протолкнуть, чтобы цирк включили в список объектов универсиады. Дирекция согласилась: нет проблем – надо, значит, включим. Но сам Росгосцирк особым желанием не горел – в стране 42 таких цирка, все в схожей ситуации. Чем красноярский лучше, что ему выделять астрономические деньги? В конце концов, упорство красноярцев победило, федеральные чиновники согласились, дали отмашку: заказывайте проект.

Проект выполнил институт «Гражданпроект». Госэкспертизу прошел со второго раза. В согласованный проект вошло:

- изменение фасада (здание станет светлым, изменятся окна, появится подсветка);

- ремонт купола (заменят металлическую конструкцию и покрытия);

- облицовка внутренней части (новый дизайн фойе);

- установка новых систем освещения и звука;

- замена всех инженерных систем;

- перепланировка служебных помещений.

По сути, это будет новое здание на старом фундаменте.

Цена вопроса и подрядчик

Новость о том, что подрядчиком капремонта цирка стала компания «Сибиряк», кажется, никого не удивила. Были разные претенденты, но красноярский бизнесмен-строитель Владимир Егоров сумел выиграть госконтракт.

- За проект было заплачено 23 миллиона рублей. И сам капремонт обойдется в 670 миллионов – такая сумма была прописана в договоре, - рассказывает Александр Рыжов. – Урезали все, что не прошло федеральную госэкспертизу. Изначально ведь проект был на 830 миллионов. То есть вычеркнули 160 миллионов.

Работы будет проводить «Сибиряк»Фото: Мария ЛЕНЦ

Из списка убрали все то, что выходит за границы существующего здания. Это фонтан, светодиодный экран на стене, тепловой тамбур. Экспертиза посчитала, что это реконструкция, а в договоре четко прописано – финансировать будут только капремонт. Ну, хорошо, вычеркнули, так вычеркнули. Но это еще не значит, что фонтана или медиаэкрана не будет. Вдруг найдутся спонсоры, которые подарят их красноярцам на открытие нового цирка? Может, сам подрядчик «Сибиряк» это сделает?

Кстати, цифра в 670 миллионов – тоже не окончательная. Бывает, что начинают строители разбирать старый объект, а там появляются какие-то нюансы, которые ранее эксперты не увидели. Да и по срокам сказать сейчас сложно. По календарному плану – 15 месяцев, а по факту хорошо было в 2 года уложиться.

О людях позаботились

Непростым делом оказалось пристроить кадры. Коллектив красноярского цирка – около 60 человек. На период ремонта там остается только директор, главбух и главный инженер. Александр Рыжов говорит: лично встречался с руководством двух компаний – клининговой и охранной. В первую пристроил своих уборщиков, во вторую – охранников. Музыканты, технические специалисты тоже нашли новое место работы. После капремонта, когда будут формировать новый штат, если кто-то захочет вернуться – добро пожаловать.

Обновленный цирк – это:

- количество мест 1600, с мягкими креслами;

- помещения для содержания животных станет местом для экскурсий;

- появится спортзал и новые гримерки для артистов;

- количество посетителей возрастет в два раза – до 500 тысяч человек;

- в здании цирка будут проводиться массовые мероприятия, концерты.

СПРАВКА «КП»

История Красноярского цирка начинается с 1986 года, десятки лет артисты выступали во временных деревянных сооружениях и шапито. Нынешнее здание цирка было построено в 1971 году, архитектор – Виталий Орехов. С тех пор в нем не было проведено ни одного капитального ремонта. Количество мест в зрительном зале – 2000. В среднем его посещают около 20 тысяч человек в месяц и около 250 тысяч – в год.