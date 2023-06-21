У пойманного на взятке экс-главы красноярского фонда капремонта арестовали имущество на 40 млн рублей

Фото: мэрия Красноярска

Суд арестовал имущество бывшего гендиректора фонда капремонта Красноярского края Михаила Попелышева. Ранее его задержали за взятку: Попелышев предложил свое покровительство строительной фирме за 12 миллионов рублей.

Сегодня суд наложил арест на имущество экс-главы фонда, на сумму свыше 39 млн рублей. В эту стоимость вошли земельный участок в Красноярском крае, квартира в Москве, наличность и автомобиль.

Сам Попелышев сейчас находится в СИЗО: сейчас силовики собирают данные обо всех незаконных действиях бывшего главы фонда. Всех, кто пострадал от незаконных действий Попелышева или других чиновников из фонда, просят обратиться в ленинский следственный отдел СК РФ на Львовской, 17 А.