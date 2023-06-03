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Происшествия3 июня 2023 6:40

В Красноярске за взятку задержан гендиректор фонда капремонта

Он предлагал директору стройфирмы свое покровительство
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: мэрия Красноярска

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске задержали генерального директора фонда капремонта Михаил Попелышев. Его подозревают в получении взятки: по данным силовиков, некий знакомый бизнесмен перечислил ему миллионы рублей. Взамен Попелышев обеспечивал ему общее покровительство.

История началась в апреле прошлого года, когда Попелышев сам предложил главе строительной фирмы покровительство. За скромную сумму в 12 миллионов директор фонда обещал компании регулярное получение строительных контрактов и решение проблем, если работы будут выполнены некачественно.

5 мая Попелышев получил от бизнесмена 1,6 миллиона рублей, 2 июня директор фирмы перечислил ему еще пять миллионов. Непосредственно после получения взятки глава фонда был задержан сотрудниками ФСБ.

Сейчас следователи ходатайствуют о заключении подозреваемого под стражу. Против него заведено дело о взятке в особо крупном размере: ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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