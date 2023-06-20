По данным следствия, погибший в Боготоле – мужчина 38 лет. Ранее мы сообщали, что сильный ветер с градом прошел по городу и нанес серьезный ущерб. Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа.

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В Боготоле во время страшного урагана погиб человек. Ранее мы сообщали, что сильный ветер с градом прошел по городу и нанес серьезный ущерб, а сейчас движется на Красноярск. В Следственном комитете сообщили, что жертвой стихии уже стал один человек.

На Красноярск надвигается разрушительный ураган с градом (подробнее)

На Красноярск движется сильный ураган с градом. Туча недавно прошла через Боготол: последствия оказались для города разрушительными. Шквалистый ветер повалил деревья и высокие конструкции, сорвал крыши с домов, а жители десятками публикуют фото с побитыми автомобилями, на которые рухнули шифер и ветки.