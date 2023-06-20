На Красноярск надвигается разрушительный ураган с градом

Последствия урагана в Боготоле. Фото: "ЧП Красноярск"

На Красноярск движется сильный ураган с градом. Туча недавно прошла через Боготол: последствия оказались для города разрушительными. Шквалистый ветер повалил деревья и высокие конструкции, сорвал крыши с домов, а жители десятками публикуют фото с побитыми автомобилями, на которые рухнули шифер и ветки.

По словам очевидцев, ураган перемежался с крупным градом: жители рассказывают, что он был размером с горох. О пострадавших пока не сообщается.

На сайте Среднесибирского УГМС обозначено, что в Красноярском крае к вечеру ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град и ветер до 25 м/с. Вероятно, подготовиться к урагану стоит и жителям Красноярска.