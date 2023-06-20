В Боготоле сорванная ураганом крыша убила прохожего

Фото: СК по Красноярскому краю

В Боготоле во время страшного урагана погиб человек. Ранее мы сообщали, что сильный ветер с градом прошел по городу и нанес серьезный ущерб, а сейчас движется на Красноярск. В Следственном комитете сообщили, что жертвой стихии уже стал один человек.

По данным следствия, погибший в Боготоле – мужчина 38 лет. Он находился на улице, когда ветер сорвал кусок крыши с многоэтажного дома. Металлическая конструкция рухнула прямо на мужчину – он получил серьезные травмы и скончался спустя некоторое время в больнице.

Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа. Пока в СК не сообщали о заведении какого-либо уголовного дела.