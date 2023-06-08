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НовостиПроисшествия8 июня 2023 5:32

Под Красноярском завершились поиски мужчины, у которого отказали ноги в лесу

Он жив, но о его состоянии ничего неизвестно
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
Фото: МВД по краю

Фото: МВД по краю

8 июня в Емельяновском районе завершились поиски 63-летнего Анатолия Смирнова, который пропал в лесу. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что пенсионер ушел в лес в районе станции Водораздел 6 июня. Вскоре он заблудился, но сам вышел на связь. Однако в лесу с мужчиной случилась беда: у него отказали ноги. Ближе к вечеру ситуация усугубилась, он продолжал отвечать на звонки, но не понимал, что говорят разыскивающие его волонтеры.

Ориентировка от волонтеров "Поиска пропавших детей. Красноярск"

Ориентировка от волонтеров "Поиска пропавших детей. Красноярск"

Вскоре он и вовсе перестал отвечать. Поисковики решили, что мужчину в лесу поразил инсульт. Его разыскивали местные жители, волонтеры и полицейские. И буквально полчаса назад полицейские сообщили, что Анатолий Павлович найден живым.

В пресс-службе рассказали, что сейчас его отпаивают водой. О состоянии мужчины пока ничего неизвестно.