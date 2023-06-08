Под Красноярском завершились поиски мужчины, у которого отказали ноги в лесу

Фото: МВД по краю

8 июня в Емельяновском районе завершились поиски 63-летнего Анатолия Смирнова, который пропал в лесу. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

Напомним, что пенсионер ушел в лес в районе станции Водораздел 6 июня. Вскоре он заблудился, но сам вышел на связь. Однако в лесу с мужчиной случилась беда: у него отказали ноги. Ближе к вечеру ситуация усугубилась, он продолжал отвечать на звонки, но не понимал, что говорят разыскивающие его волонтеры.

Ориентировка от волонтеров "Поиска пропавших детей. Красноярск"

Вскоре он и вовсе перестал отвечать. Поисковики решили, что мужчину в лесу поразил инсульт. Его разыскивали местные жители, волонтеры и полицейские. И буквально полчаса назад полицейские сообщили, что Анатолий Павлович найден живым.

В пресс-службе рассказали, что сейчас его отпаивают водой. О состоянии мужчины пока ничего неизвестно.