В лесу под Красноярском пропал мужчина, который пожаловался на отказавшие ноги и перестал брать трубку

Фото: "Поиск пропавших детей"

В Емельяновском районе проходят поиски 63-летнего Анатолия Смирнова. Накануне днем он пошел в лес в районе ж/д станции «Водораздел». Вскоре после пропажи мужчина вышел на связь и сообщил, что у него отказали ноги, и ему тяжело идти.

К вечеру ситуация усугубилась: Смирнов хоть и брал трубку, но не понимал вопросов, которые ему задают. К 6 утра он перестал отвечать на звонки, хотя его телефон до сих пор в сети.

Волонтеры совместно с полицией и спасателями продолжают прочесывать лес, но результатов пока нет. Поисковики пустили в ход тепловизор и квадрокоптер.