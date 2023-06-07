Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июня 2023 16:30

В лесу под Красноярском пропал мужчина, который пожаловался на отказавшие ноги и перестал брать трубку

Перед этим мужчина пытался говорить с волонтерами, но не понимал их вопросы
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: "Поиск пропавших детей"

Фото: "Поиск пропавших детей"

В Емельяновском районе проходят поиски 63-летнего Анатолия Смирнова. Накануне днем он пошел в лес в районе ж/д станции «Водораздел». Вскоре после пропажи мужчина вышел на связь и сообщил, что у него отказали ноги, и ему тяжело идти.

К вечеру ситуация усугубилась: Смирнов хоть и брал трубку, но не понимал вопросов, которые ему задают. К 6 утра он перестал отвечать на звонки, хотя его телефон до сих пор в сети.

Волонтеры совместно с полицией и спасателями продолжают прочесывать лес, но результатов пока нет. Поисковики пустили в ход тепловизор и квадрокоптер.