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НовостиПроисшествия24 мая 2023 15:55

В Красноярске самокатчик на полном ходу протаранил автомобиль

Он не рассчитал свою скорость и «догнал» авто
Никита ЖЕГЛОВ
Фото и видео: "ЧП Красноярск"

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

Еще один пользователь электросамоката устроил ДТП в Красноярске. Оно произошло на перекрестке Шахтеров и Взлетной. Молодой человек решил проехать по переходу на самокате, разумеется не спешившись, и на полном ходу влетел в авто.

Переход в этот момент пустовал, поэтому часть автомобилей заканчивала маневр. Однако самокатчик решил влететь в плотный поток машин, вероятно решив, что те успеют проехать. Однако в своих расчетах лихач потерпел фиаско.

Отметим, что в полиции сегодня рассказали о еще одном, парном ДТП с участием самокатчиков. Двое несовершеннолетних парней точно так же внезапно выскочили под автомобиль, водитель которого не успел затормозить. Оба подростка отделались легкими травмами.