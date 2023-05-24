В Красноярске самокатчик на полном ходу протаранил автомобиль

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

Еще один пользователь электросамоката устроил ДТП в Красноярске. Оно произошло на перекрестке Шахтеров и Взлетной. Молодой человек решил проехать по переходу на самокате, разумеется не спешившись, и на полном ходу влетел в авто.

Переход в этот момент пустовал, поэтому часть автомобилей заканчивала маневр. Однако самокатчик решил влететь в плотный поток машин, вероятно решив, что те успеют проехать. Однако в своих расчетах лихач потерпел фиаско.

Отметим, что в полиции сегодня рассказали о еще одном, парном ДТП с участием самокатчиков. Двое несовершеннолетних парней точно так же внезапно выскочили под автомобиль, водитель которого не успел затормозить. Оба подростка отделались легкими травмами.