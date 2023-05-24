В Красноярске двое подростков на электросамокатах выскочили под машину

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярске двое подростков получили травмы после ДТП. Они решили покататься на электросамокатах и попали под автомобиль. Как рассказали в ГИБДД, правила нарушили именно самокатчики.

– Находясь в районе дома №106 по ул. Дубровинского, несовершеннолетние начали пересекать проезжую часть, не сойдя с транспортного устройства. В это время водитель автомобиля марки «Тойота» не успел среагировать на неожиданное появление подростков на дороге и совершил на них наезд, – сообщили полицейские.

Оба молодых человека 15 и 16 лет получили травмы, им назначили амбулаторное лечение. В ГИБДД же напомнили, что самокатчики, как и, например, велосипедисты, обязаны спешиваться при пересечении дороги.