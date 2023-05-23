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НовостиОбщество23 мая 2023 2:27

В Красноярске суд отказал в изменении генплана города ради строительства дома в дендрарии

Строительный кооператив создали сотрудники КНЦ СО РАН
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН

Фото: ИВАНОВА Диана

22 мая краевой суд отказал менять генплан Красноярска ради строительства высотки в дендрарии в Академгородке. Об этом сообщает депутат регионального Заксобрания Илья Зайцев.

С требование о внесении изменений выступил ЖСК «Академик Жуков». Этот кооператив сотрудники Сибирского отделения Российской академии наук создали специально для строительства высотки на территории дендрария. При положительном решении суд, возле дендрария могла появиться жилая высотка.

Добавим, что заседание по вопросу о снятии того самого природоохранного статуса с дендрария назначено в Арбитражном суде на 29 мая.