Дендрарий в красноярском Академгородке требуют лишить природоохранного статуса Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске дендрарий в местном Академгородке требуют лишить природоохранного статуса. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда.

Иск об этом подал Красноярский научный центр СО РАН. Судя по заявлению, статус особо охраняемой природной территории нарушает право ученых на бессрочное пользование земельным участком.

Так, статус ООПТ запрещает строительство капитальных и некапитальных строений, стоянку и передвижение по территории на автомобилях, мотоциклах и электротранспорте, а также охоту и другую хозяйственную деятельность. Что из перечисленного там собирается делать научный центр, не уточняется.

Сейчас дендропарк находится в федеральной собственности, однако с правом КНЦ СО РАН на безвозмездное пользование.

Напомним, что дендрарий был открыт в 1977 году по адресу Академгородок, 58/28. Общая площадь составляет 15,2 Га.