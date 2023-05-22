Транспортная прокуратура проверяет задержку рейсов в аэропорту Норильска Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Западно-Сибирская транспортная прокуратура держит на контроле задержку рейсов в аэропорту Норильска. В центре внимания надзорного ведомства – обеспечение прав пассажиров. Известно, что в связи с неблагоприятными погодными условиями пришлось отложить прибытие самолетов авиакомпаний «Сибирь» и «Норд Стар» из городов Красноярска, Москвы и Новосибирска. Также отложены вылеты в Красноярск, Москву, Новосибирск, Сочи и Абакан. Пока – на 8 часов. В связи с этим все пассажиры должны быть обеспечены питанием и водой и другими положенными им услугами.

Добавим, что на Таймыре сегодня сильный ветер. Настолько сильный, что порывам сдуло микроавтобус, который вез десять пассажиров из Норильска в аэропорт. Автомобиль врезался в фонарный столб, семи пострадавшим понадобилась медицинская помощь.