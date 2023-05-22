В Норильске микроавтобус с пассажирами сдуло ветром на трассе. Фото: ГИБДД

В Норильске микроавтобус с пассажирами сдуло ветром – прямо во время движения по трассе. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в полиции края. «Форд Транзит» направлялся по дороге из Норильска в сторону аэропорта Алыкель. В салоне ехали десять пассажиров. Сильным порывом бокового ветра автомобиль повело – водитель не справился с управлением. В результате микроавтобус съехал на обочину по ходу движения и врезался в опору освещения.

Судя по фото и видео, последствия могли быть куда серьезнее, если бы машину унесло в кювет, там она могла перевернуться. Из десяти пассажиров семеро обратились за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести. Из них – трое несовершеннолетние. На месте ДТП работает полиция.